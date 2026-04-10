Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области

Режиссер-фантаст из СССР начинает съемки ленты о полете на Венеру. Чем больше он погружается в сюжет, тем сильнее стирается грань между реальностью и вымыслом.Новинка станет фильмом-открытием областного кинофестиваля «Экран и время» в кинозале «На Рижской». Она стартует и в Базарном Карабулаке, Духовницком, Лысых Горах, Перелюбе, Озинках, Приволжском, Шиханах.Фильм вошел в репертуар Пушкинской карты.Еще одна премьера о космических просторах – «Моя собака – космонавт» (6+, реж. М. Морсков). Главный герой Миша живет близ космодрома «Байконур» и находит собаку Белку, которая совсем скоро войдет в мировую историю. Лента появится на экранах первых 7 цифровых кинозалов области, а также в Питерке и Екатериновке.