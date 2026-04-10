10 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений

Новости
На площадке Саратовской областной Думы прошло заседание комитета по делам ветеранов, посвященное вопросам содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории региона.
 
Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина подробно остановилась на проведенных и планируемых работах, инструментах финансового обеспечения мероприятий, а также на процессе паспортизации воинских захоронений органами местного самоуправления. Особое внимание было уделено участию региона в государственных программах по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.
 
«Саратовская область активно включена в работу по паспортизации воинских захоронений. В этом году регион вошел  в федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» госпрограммы «Развитие культуры». Благодаря этому мы получили системный инструмент финансового обеспечения. В ходе реализации программных мероприятий будет восстановлено 35 воинских захоронений, из них 17 — это братские могилы и 18 — индивидуальные захоронения. Также будут отремонтированы еще 35 памятников и обелисков, увековечивающих события Великой Отечественной и Гражданской войн. Это наша общая задача — сохранить историческую правду и обеспечить достойный вид каждого места, где покоятся герои», - отметила Валентина Аржанухина.
 
Представители Саратова и Энгельса рассказали о планируемых работах по ремонту и благоустройству памятников.
 
Участники заседания отдельно обсудили вопрос необходимости содержания и обустройства мест захоронения и мемориальных объектов, посвященных погибшим участникам специальной военной операции.
 