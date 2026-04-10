10 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
14:00 | 10 апреля
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»
13:00 | 10 апреля
Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме
12:00 | 10 апреля
Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны
11:20 | 10 апреля
Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате
11:00 | 10 апреля
Педагоги региона борются за звание учителя года
Подробнее
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»

Новости
Первый «Космический БУМ» студентов Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова завершился созданием более ста уникальных работ на тему космоса.

Композиционный марафон «Космический БУМ» прошел в рамках Недели космоса в Российской Федерации и Всероссийского фестиваля «День искусств». В творческом процессе приняли участие более 140 студентов 1 - 3 курсов Боголюбовского училища. По итогам пяти часов коллективного творческого эксперимента юные боголюбовцы продемонстрировали 120 проектов самых разных направлений. Скульпторы на выбор создали сувениры, магниты, статуэтки, брелоки. Дизайнеры работали над платками в стиле «Советский плакат», в том числе с применением цифровых технологий, делали коллажи и панно. Живописцы готовили графику и живописные композиции.
 
«Для меня участие в «Космическом БУМе» стало настоящим открытием, — поделился студент 3 курса специальности "Живопись" Серафим Киреев. — Мы чувствовали себя частью большой истории, ведь каждый создавал что-то личное, но связанное с образом космоса».
 
Первокурсница и будущий скульптор Анастасия Бирюкова добавила: «Мне хотелось через работу передать дух открытия и смелости, который был у первых космонавтов. Это зарядило огромной энергией и вдохновением».
 
- Разнообразие техник и работ вызывает искреннее восхищение мастерством молодых авторов. Марафон стал не просто художественным событием, а настоящим праздником идей, вдохновения и гордости за космическое наследие России, — отметила педагог специальности "Дизайнер" Наталия Рогулина.
 
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что подобные инициативы помогают молодёжи осознать значимость отечественных достижений.
 
«В Саратовской области  активно поддерживаются  творческие проекты, объединяющие музеи, театры и образовательные учреждения. “Космический бум” стал тому прекрасным примером», - сказала министр.
 