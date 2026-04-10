10 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
14:00 | 10 апреля
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»
13:00 | 10 апреля
Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме
12:00 | 10 апреля
Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны
11:20 | 10 апреля
Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате
11:00 | 10 апреля
Педагоги региона борются за звание учителя года
В рамках регионального проекта «Наши герои» Энгельсский политехникум посетили два его участника — курируемый губернатором области Романом Бусаргиным Юрий Чибисов и Валерий Мишнев, наставником которого является министр образования области Александр Блатман. Вместе с заместителем министра образования региона Михаилом Поповым они ознакомились с работой учебного заведения, которое является центром практической подготовки по беспилотным авиационным системам (БАС).
 
Гости осмотрели специализированные лаборатории и полетные зоны, где студенты осваивают сборку, настройку и пилотирование дронов. Юрий Чибисов и Валерий Мишнев проявили интерес к современному оборудованию, задали вопросы о программах обучения и перспективах трудоустройства выпускников. Особое внимание они уделили практическим занятиям: будущие операторы БПЛА продемонстрировали навыки управления беспилотниками в симуляционных условиях. Заместитель министра Михаил Попов отметил, что политехникум сегодня готовит востребованных специалистов для различных отраслей.
 
«Сегодня увидел, как теория превращается в реальное дело. В центре БАС — современное оборудование, грамотные наставники и горящие глаза студентов. Такая подготовка даёт ребятам не только востребованную профессию, но и уверенность в завтрашнем дне», - отметил Валерий Мишнев.
 