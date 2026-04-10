Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны

«Принято решение о дальнейшем расширении охранной зоны Кумысной поляны еще на 215 гектаров. Добавился участок вблизи поселка Соколовый, где произрастают дубы и сосны.Этот шаг - продолжение начатой несколько лет назад работы по сохранению и защите памятника природы. Теперь его площадь составляет почти 7 тысяч гектаров.Напомню, всего на территории Саратовской области сейчас 99 особо охраняемых природных территорий (из которых 7 появились только за последние несколько лет): 3 федерального значения, 92 регионального и 4 местного. Их общая площадь превышает 186 тысяч гектаров,»- подчеркнул глава региона.