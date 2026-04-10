Педагоги региона борются за звание учителя года

В Саратове начался первый тур испытания «Урок» для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Всего в конкурсе принимает участие 31 педагог.Одним из главных испытаний является открытый урок. В гимназии №4 его провела Лилия Дакаева, учитель географии школы села Генеральское Энгельсского района. Занятие в 8 классе было посвящено уникальности и ценности природы России.«Я учитель в четвертом поколении, представитель педагогической династии. Предмет выбрала потому, что хочу изучать свою страну и показывать эту красоту ученикам. Участвовать в конкурсе решила, потому что хочу доказать себе, что могу больше», — поделилась участница.Урок физкультуры провела Ольга Тарасова, учитель физической культуры гимназии села Ивантеевка. В 7 классе в спортивном зале она не только обучила школьников элементам баскетбола, но и рассказала об истории этого вида спорта.«Критерии для конкурса разрабатывались с учетом федеральных требований. Поскольку это региональный этап, участники должны быть готовы к следующему — всероссийскому. Среди наиболее значимых критериев: методическая и психолого-педагогическая грамотность педагога, корректность и глубина понимания предмета, целеполагание и результативность. Не исключаем и творческий подход к выполнению задач», — отметила председатель жюри Ирина Гусева.В финал регионального этапа конкурса выйдут 12 педагогов, среди которых будет выбран победитель, который представит Саратовскую область на всероссийском этапе.