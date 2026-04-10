10 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
14:00 | 10 апреля
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»
13:00 | 10 апреля
Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме
12:00 | 10 апреля
Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны
11:20 | 10 апреля
Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате
11:00 | 10 апреля
Педагоги региона борются за звание учителя года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Педагоги региона борются за звание учителя года

Педагоги региона борются за звание учителя года

 
В Саратове начался первый тур испытания «Урок» для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Всего в конкурсе принимает участие 31 педагог.
 
Одним из главных испытаний является открытый урок. В гимназии №4 его провела Лилия Дакаева, учитель географии школы села Генеральское Энгельсского района. Занятие в 8 классе было посвящено уникальности и ценности природы России.
 
«Я учитель в четвертом поколении, представитель педагогической династии. Предмет выбрала потому, что хочу изучать свою страну и показывать эту красоту ученикам. Участвовать в конкурсе решила, потому что хочу доказать себе, что могу больше», — поделилась участница.
 
Урок физкультуры провела Ольга Тарасова, учитель физической культуры гимназии села Ивантеевка. В 7 классе в спортивном зале она не только обучила школьников элементам баскетбола, но и рассказала об истории этого вида спорта.
 
«Критерии для конкурса разрабатывались с учетом федеральных требований. Поскольку это региональный этап, участники должны быть готовы к следующему — всероссийскому. Среди наиболее значимых критериев: методическая и психолого-педагогическая грамотность педагога, корректность и глубина понимания предмета, целеполагание и результативность. Не исключаем и творческий подход к выполнению задач», — отметила председатель жюри Ирина Гусева.
 
В финал регионального этапа конкурса выйдут 12 педагогов, среди которых будет выбран победитель, который представит Саратовскую область на всероссийском этапе.
 