В «России» выбирают лучших из лучших юных патриотов

Во Дворце культуры «Россия» продолжается отборочный этап областного смотра-конкурса «За нами будущее России» среди военно-патриотических клубных формирований Саратовской области.Мероприятие является частью масштабного всероссийского патриотического проекта «За нами будущее России», впервые организованного и проведённого в 2025 году.В очередном туре конкурса своё мастерство показали команды лицея №37 и средней общеобразовательной школы №51 имени Г.К. Жукова. Участникам предстояло пройти испытания как в личном, так и в командном зачёте — судьи оценивали не только теоретические знания, но и практическую подготовку юных патриотов. Теоретический блок включал вопросы по истории Великой Отечественной войны, а практическая часть — упражнения по сборке и разборке автомата АК-74, стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнение нормативов по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза. В фойе Дворца культуры участники демонстрировали строевую выправку и взаимодействие в команде.Итоги смотра-конкурса будут подведены 5 мая 2026 года, в преддверии Дня Победы, на втором областном слёте военно-патриотических формирований Саратовской области.Завершит патриотический проект в этом году торжественный открытый творческий фестиваль «За нами будущее России», который состоится 9 декабря — в День героев Отечества.