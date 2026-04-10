На юридическом факультете СГУ прошёл Региональный студенческий PR-фестиваль «Запросто»

На юридическом факультете СГУ им. Н. Г. Чернышевского 8–9 апреля 2026 г. организовали Региональный студенческий PR-фестиваль «Запросто». Событие посвятили 65-летию выхода человека в космическое пространство. В работе площадки приняли участие свыше 70 студентов и педагогов из Саратова, Самары и Волгограда. Программа состояла из мастер-классов, защиты учебных кейсов, дискусионной панели и иных просветительских активностей, нацеленных на прокачку навыков в области связей с общественностью.

Состязательную часть представили пятнадцать студенческих коллективов СГУ им. Н. Г. Чернышевского, ПИУ РАНХиГС им. П. А. Столыпина, Волгоградского государственного университета, а также Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Самара). Старт события ознаменовался выступлениями заместителя декана юридического факультета по научной работе, доктора юридических наук, профессора Светланы Анатольевны Куликовой и шеф-редактора отдела информации ГТРК «Саратов» Анны Григорьевны Головчинской. Приветствие от организационного комитета озвучила заведующая кафедрой социальных коммуникаций, доктор социологических наук, профессор Ольга Юрьевна Голуб.

Участники продемонстрировали навыки в создании видеовизиток, прошли тестирование в рамках PR-викторины и отработали реальный бизнес-запрос от компании 2ГИС в формате хакатона.

Лекционный сегмент построили вокруг трёх практикумов. Руководитель отдела по взаимодействию со СМИ и общественным связям Анна Сергеевна Савина рассказала о выстраивании диалога с прессой. Арт-директор Андрей Сергеевич Ветров вместе с основателем фотошколы «Факультет» Владимиром Александровичем Киселевым поделились приёмами визуальной подачи информации. Руководитель отдела продаж Максим Вячеславович Орешкин и PR-менеджер digital-агентства «Сайт-Креатив» Дарья Дмитриевна Теленкова раскрыли нюансы организации мероприятий. Ключевой дискуссионной площадкой выступил круглый стол «Космос как культурный феномен: PR-потенциал кино, орбитального искусства и метавселенных». На нём команды защитили исследования, показывающие астрономическую тему через инструменты связей с общественностью.

Апогеем программы стала презентация студенческих разработок по трём направлениям: «Галактический масштаб: лучший PR-проект для организации культурно-просветительской сферы», «Орбита впечатлений: лучший проект событийного PR» и «Экскурсия к звёздам: лучший PR-проект туристического маршрута». Команды потратили месяц на подготовку: проводили соцопросы, анализировали данные, формировали стратегии для последующего показа топ-менеджменту городских учреждений.


Вердикт выносило жюри из приглашённых экспертов и непосредственных заказчиков. Подобная схема позволила не только честно распределить места, но и наладить прямой контакт между наставниками и участниками, а также завести полезные знакомства в профессиональной среде.

Абсолютным победителем и обладателем Гран-при стала сборная «MediaSense» из СГУ им. Н. Г. Чернышевского, показавшая лучший суммарный результат за два дня.

Распределение мест по направлениям выглядит следующим образом. В категории «Галактический масштаб: лучший PR-проект для организации культурно-просветительской сферы» золото у коллектива «Импасто» (ПИУ им. П. А. Столыпина), серебро забрала группа «Космонавтик» (СГУ), бронзу получила «Дело в шпильке» (СГУ). Направление «Орбита впечатлений: лучший проект событийного PR» возглавила команда «Теория большого пиара» (СГУ), следом идут «Эгида» (ПИУ) и «До связи» (ПГУТИ г. Самара). В номинации «Экскурсия к звёздам: лучший PR-проект туристического маршрута» первенство у «Квадро» (СГУ). Вторую ступень пьедестала поделили «Mediasense» и «Adванс» (СГУ), а третью заняли «PR-X» (СГУ) и «До связи» (ПГУТИ г. Самара).

Площадка «Запросто» обеспечила прямое взаимодействие между практикующими экспертами и начинающими специалистами. Молодые авторы проверили академические знания в реальных условиях, получили развёрнутую оценку своих решений и заряд мотивации. Представители бизнеса и госструктур, выступавшие заказчиками, ознакомились с нестандартными вариантами продвижения собственных инициатив. Выполняя задания для настоящих организаций, конкурсанты грамотно вплели в свои материалы мотивы сбережения историко-культурного достояния, укрепления общественного согласия и поддержки института семьи. Эти смыслы органично перекликаются с юбилеем первого полёта человека в космос. Итоги фестиваля свидетельствуют о зрелости регионального сообщества пиарщиков и открывают новые горизонты для карьерного становления его участников.


Фото: Валерия Иванцова, Кристина Курочкина