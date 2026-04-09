Оттиск истории: на месте приземления первого космонавта Земли прошло торжественное гашение юбилейных почтовых марок

В Парке покорителей космоса, на месте приземления Юрия Алексеевича Гагарина, состоялось торжественное гашение памятной почтовой продукции.
 
В почтовое обращение вышли марки, посвященные 65-летию первого полета человека в космос и проведению Недели космонавтики в Российской Федерации.
 
Номинал марок — 65 рублей, тираж — 168 000 экземпляров. Дополнительно Почта России изготовила штемпели специального гашения для шести российских городов, в том числе и для Энгельса Саратовской области, а также Звёздного городка Московской области и космодрома Байконур. 
 
На почтовой марке серии «Достижение отечественной космонавтики» изображён космонавт, смотрящий из иллюминатора космического корабля в звёздное скопление и глубины космоса. В Саратовскую область поступило 1 600 экземпляров таких марок.
 
Знаменитому полёту Юрия Алексеевича Гагарина посвящён один из самых больших разделов филателистических коллекций. По последним данным профильных каталогов, насчитывается более 320 основных филателистических образцов. Если же учитывать люкс-блоки, малые листы и специальные выпуски, то общее их количество превышает 500 экземпляров, выпущенных в 80 странах мира.
 
По информации пресс-службы УФПС Саратовской области