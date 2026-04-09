Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» стартует с номинации «Сварщик»

14 апреля в Саратовской области состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».«В этом году в регионе впервые пройдут сразу четыре номинации в рамках конкурса – будем выбирать лучших сварщиков, швей, поваров и механизаторов. Первый конкурсный этап на лучшего сварщика пройдет на базе ООО «НАКС-Саратов». Соревноваться будут 12 профессионалов с предприятий Саратова, Энгельса и Балакова. Сегодня на портале «Работа России» из представленных вакансий в регионе 67,5% приходится на рабочие профессии, в том числе заявлено порядка 160 вакантных рабочих места для специалистов по сварке. При этом предлагаемый уровень дохода достигает 200 тысяч рублей», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.Конкурсная программа номинации «Сварщик» будет включать экскурсию по производственной площадке, изучение современных станков, теоретические и практические задания для участников.Для школьников 8-10 классов Саратовского областного химико-технологического техникума в рамках профориентационной программы пройдет мастер-класс «Я – сварщик».Напомним, Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с целью повышения престижа рабочих профессий. Организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов. Победители федерального этапа получают: 1 млн руб. за 1 место, 500 тыс. руб. за 2 место, 300 тыс. руб. за 3 место.Секретариат заместителя Председателя Правительства области С.И. Егорова