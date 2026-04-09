17:00 | 09 апреля
Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» стартует с номинации «Сварщик»
16:23 | 09 апреля
Оттиск истории: на месте приземления первого космонавта Земли прошло торжественное гашение юбилейных почтовых марок
15:13 | 09 апреля
На ремонт объектов водоснабжения в селах направлено 39 млн рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.
15:12 | 09 апреля
Более 86 тонн мясной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, не допущено в продажу в этом году  
14:30 | 09 апреля
365 молодых саратовских специалистов получили 124 млн рублей поддержки с 2023 года
14:00 | 09 апреля
Депутаты Единой России попросили правоохранителей проверить стройку в «Авиаторе»
13:19 | 09 апреля
Определен временно исполняющий полномочия главы Ершовского района
09:29 | 09 апреля
Социально-экономическое развитие региона: уверенный рост промпроизводства, инвестиций и сектора МСП
09:25 | 09 апреля
Фонд Юрия Лужкова учредил именную премию в рамках проекта «Дорога в цирк. Это серьезно»
18:00 | 08 апреля
Стипендии Юрия Лужкова вручены студентам РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
14 апреля в Саратовской области состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».
 
«В этом году в регионе впервые пройдут сразу четыре номинации в рамках конкурса – будем выбирать лучших сварщиков, швей, поваров и механизаторов. Первый конкурсный этап на лучшего сварщика пройдет на базе ООО «НАКС-Саратов». Соревноваться будут 12 профессионалов с предприятий Саратова, Энгельса и Балакова. Сегодня на портале «Работа России» из представленных вакансий в регионе 67,5% приходится на рабочие профессии, в том числе заявлено порядка 160 вакантных рабочих места для специалистов по сварке. При этом предлагаемый уровень дохода достигает 200 тысяч рублей», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.
 
Конкурсная программа номинации «Сварщик» будет включать экскурсию по производственной площадке, изучение современных станков, теоретические и практические задания для участников.
 
Для школьников 8-10 классов Саратовского областного химико-технологического техникума в рамках профориентационной программы пройдет мастер-класс «Я – сварщик».
 
Напомним, Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с целью повышения престижа рабочих профессий. Организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов. Победители федерального этапа получают: 1 млн руб. за 1 место, 500 тыс. руб. за 2 место, 300 тыс. руб. за 3 место.
 
Секретариат заместителя Председателя Правительства области С.И. Егорова