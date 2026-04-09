На ремонт объектов водоснабжения в селах направлено 39 млн рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.

В Энгельсском районе будут капитально отремонтированы артезианские скважины в поселках Голубьевка и Прилужный, а также в селах Титоренко и Широкополье. На это запланировано 12,7 млн рублей.В Саратове проведут капитальный ремонт 2 скважин в поселке Хмелевский и 4 башен Рожновского в селах Поповка, Синенькие и поселке Сельхозтехника на общую сумму свыше 20 млн рублей.Федоровскому району предусмотрено 5,9 млн рублей на ремонт артезианских скважин в селах Калуга и Никольское.