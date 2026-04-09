На ремонт объектов водоснабжения в селах направлено 39 млн рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.
Средства в качестве региональной поддержки получат Саратов, Энгельсский и Федоровский районы. В течение этого года в 11 селах будут приведены в порядок скважины, капитально отремонтированы водонапорные башни, которые обеспечивают питьевой водой соцобъекты и более 5 тысяч местных жителей.
В Энгельсском районе будут капитально отремонтированы артезианские скважины в поселках Голубьевка и Прилужный, а также в селах Титоренко и Широкополье. На это запланировано 12,7 млн рублей.
В Саратове проведут капитальный ремонт 2 скважин в поселке Хмелевский и 4 башен Рожновского в селах Поповка, Синенькие и поселке Сельхозтехника на общую сумму свыше 20 млн рублей.
Федоровскому району предусмотрено 5,9 млн рублей на ремонт артезианских скважин в селах Калуга и Никольское.
