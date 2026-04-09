Более 86 тонн мясной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, не допущено в продажу в этом году
Специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных за три месяца 2026 года на торговых площадках Славянского, Крытого рынков, рынков «На Топольчанской», «ТЦ-Поволжье» и ярмарки на Театральной площади провели почти 30 тысяч экспертиз животноводческой и более 11 тысяч растениеводческой продукции. По результатам исследований не допущено в реализацию 830,5 кг сельскохозяйственной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности.
Энгельсская СББЖ в первом квартале текущего года в рамках обеспечения продовольственной безопасности в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных на продовольственных рынках города Энгельса, провела более 11 тысяч экспертиз животноводческой и растительной продукции. Не допущено в реализацию по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим свободной реализации на рынках и торгово-розничных сетях, 1 166 кг продукции.
За первый квартал текущего года в масштабах всей области Госветслужба провела более 900 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз. По итогам контроля не допущено в оборот больше 86 тонн мясной продукции; почти 4 тонны растительной продукции; более 100 кг молочной продукции.
Это позволило обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить попадание небезопасной продукции на потребительский рынок.
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области
