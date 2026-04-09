Более 86 тонн мясной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, не допущено в продажу в этом году  

Энгельсская СББЖ в первом квартале текущего года в рамках обеспечения продовольственной безопасности в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных на продовольственных рынках города Энгельса, провела более 11 тысяч экспертиз животноводческой и растительной продукции. Не допущено в реализацию по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим свободной реализации на рынках и торгово-розничных сетях, 1 166 кг продукции.За первый квартал текущего года в масштабах всей области Госветслужба провела более 900 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз. По итогам контроля не допущено в оборот больше 86 тонн мясной продукции; почти 4 тонны растительной продукции; более 100 кг молочной продукции.Это позволило обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить попадание небезопасной продукции на потребительский рынок.Управление ветеринарии Правительства Саратовской области