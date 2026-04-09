Депутаты Единой России попросили правоохранителей проверить стройку в «Авиаторе»

Депутаты Саратовской областной Думы обратились в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить законность привлечения средств граждан при строительстве новых многоэтажек в микрорайоне «Авиатор».Подписи под обращением поставили спикер облдумы Алексей Антонов, заместитель председателя Роман Грибов, а также депутаты Юлия Литневская, Дмитрий Полулях и Игорь Иванов.Поводом для этого стали жалобы местных жителей, которые сообщали, что ЖСК «Авиатор 8» начал геодезические работы и открыл продажи квартир в объектах, возведение которых идет вразрез с интересами развития города. Депутаты указали на острую нехватку в микрорайоне социальной и дорожной инфраструктуры.«Дальнейшее уплотнение многоэтажной застройки без обязательного планирования социальных объектов противоречит нормам градостроительного законодательства. Кроме того, не принимаются во внимание внесенные в проект планировки территории изменения для строительства автомобильной дороги», - отмечается в документе.Депутаты подчеркивают, что подобная практика не только ухудшает качество жизни горожан, но и создает финансовые риски для потенциальных покупателей жилья. В связи с этим они просят правоохранителей дать правовую оценку законности привлечения денежных средств граждан и при необходимости принять меры реагирования.Как отметил Дмитрий Полулях, возглавляющий комитет Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, строительство новых жилых комплексов должно отвечать интересам людей.«Возведение многоквартирных домов недопустимо без обеспечения социальной инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками. Не менее важна продуманная организация дорожной сети, чтобы жильцы новых домов не столкнулись с транспортным коллапсом. С коллегами по фракции Единая Россия мы намерены использовать все правовые механизмы, чтобы защитить людей», - подчеркнул депутат.Ранее в прокуратуру и следственный комитет по поводу строительства в «Авиаторе» обратился депутат Госдумы Николай Панков.