9 апреля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 09 апреля
Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» стартует с номинации «Сварщик»
16:23 | 09 апреля
Оттиск истории: на месте приземления первого космонавта Земли прошло торжественное гашение юбилейных почтовых марок
15:13 | 09 апреля
На ремонт объектов водоснабжения в селах направлено 39 млн рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.
15:12 | 09 апреля
Более 86 тонн мясной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, не допущено в продажу в этом году  
14:30 | 09 апреля
365 молодых саратовских специалистов получили 124 млн рублей поддержки с 2023 года
14:00 | 09 апреля
Депутаты Единой России попросили правоохранителей проверить стройку в «Авиаторе»
13:19 | 09 апреля
Определен временно исполняющий полномочия главы Ершовского района
09:29 | 09 апреля
Социально-экономическое развитие региона: уверенный рост промпроизводства, инвестиций и сектора МСП
09:25 | 09 апреля
Фонд Юрия Лужкова учредил именную премию в рамках проекта «Дорога в цирк. Это серьезно»
18:00 | 08 апреля
Стипендии Юрия Лужкова вручены студентам РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Депутаты Единой России попросили правоохранителей проверить стройку в «Авиаторе»

Депутаты Саратовской областной Думы обратились в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить законность привлечения средств граждан при строительстве новых многоэтажек в микрорайоне «Авиатор».

Подписи под обращением поставили спикер облдумы Алексей Антонов, заместитель председателя Роман Грибов, а также депутаты Юлия Литневская, Дмитрий Полулях и Игорь Иванов.

Поводом для этого стали жалобы местных жителей, которые сообщали, что ЖСК «Авиатор 8» начал геодезические работы и открыл продажи квартир в объектах, возведение которых идет вразрез с интересами развития города. Депутаты указали на острую нехватку в микрорайоне социальной и дорожной инфраструктуры.

«Дальнейшее уплотнение многоэтажной застройки без обязательного планирования социальных объектов противоречит нормам градостроительного законодательства. Кроме того, не принимаются во внимание внесенные в проект планировки территории изменения для строительства автомобильной дороги», - отмечается в документе.

Депутаты подчеркивают, что подобная практика не только ухудшает качество жизни горожан, но и создает финансовые риски для потенциальных покупателей жилья. В связи с этим они просят правоохранителей дать правовую оценку законности привлечения денежных средств граждан и при необходимости принять меры реагирования.

Как отметил Дмитрий Полулях, возглавляющий комитет Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, строительство новых жилых комплексов должно отвечать интересам людей.

«Возведение многоквартирных домов недопустимо без обеспечения социальной инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками. Не менее важна продуманная организация дорожной сети, чтобы жильцы новых домов не столкнулись с транспортным коллапсом. С коллегами по фракции Единая Россия мы намерены использовать все правовые механизмы, чтобы защитить людей», - подчеркнул депутат.

Ранее в прокуратуру и следственный комитет по поводу строительства в «Авиаторе» обратился депутат Госдумы Николай Панков.