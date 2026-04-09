Социально-экономическое развитие региона: уверенный рост промпроизводства, инвестиций и сектора МСП

просмотров: 85

Одним из ключевых показателей является валовый региональный продукт: по итогам 2025 года он превысил 1,6 трлн рублей с темпом роста 101,1% – выше среднероссийского уровня.Уверенную динамику демонстрирует промышленность. Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 103,1%. Наибольший вклад внесли производство одежды (186,6%), машин и оборудования (145,2%), лекарственных средств (125,4%), текстильных изделий (120,4%), компьютеров и оптики (118,6%). Высокотехнологичные обрабатывающие производства показали рост в 107% (4 место в ПФО).Позитивные изменения подтверждаются и инвестиционной активностью. Объем инвестиций в основной капитал достиг 338 млрд рублей. Отдельного внимания заслуживает работа особой экономической зоны. Резиденты ОЭЗ вложили 62 млрд рублей (182% от плана), создано 432 рабочих места.Растет не только производство, но и внутренний спрос. Оборот розничной торговли составил 725,3 млрд рублей (рост 103,5%), общественного питания – 30,8 млрд рублей (110,8% – 2 место в ПФО). Средняя заработная плата – 67 353 рубля, реальный рост – 106,1%. Уровень регистрируемой безработицы – 0,3% (минимальный за последние годы).Важнейшую роль в экономике региона играет малый и средний бизнес. Доля МСП – 28,4%. Количество субъектов МСП выросло до 80,7 тысяч. Число самозанятых достигло 189 тыс. человек – рост почти на 30%. Налоговые поступления от МСП ставили 15,4 млрд рублей и увеличились на 11%.«В 2025 году региональная экономика подтвердила свою гибкость и устойчивость. Мы продолжаем активную работу по всем направлениям, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение задач, поставленных Президентом и создать прочный фундамент для долгосрочного развития области», - подчеркнул министр экономики.Министерство экономического развития области