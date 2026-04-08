Губернатор Роман Бусаргин представил отчёт о работе правительства Саратовской области

Сегодня губернатор Роман Бусаргин выступил с ежегодным отчётом перед депутатами Саратовской областной Думы. Он отметил, что намерен подробно осветить как достижения, так и сложные, острые вопросы, стоящие перед регионом, и поблагодарил парламентариев за максимальную вовлечённость в решение региональных задач.


Особое внимание глава региона уделил сфере ЖКХ, назвав её одной из приоритетных.

Масштабная модернизация водоканала в Саратове

В 2025 году на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Саратове было направлено свыше 1,5 млрд рублей. Отремонтировано более 30 км коммуникаций, что позволило значительно снизить аварийность.

«В этом году объёмы также более чем значительные – порядка 27 крупных участков. Позвольте поблагодарить депутатов за пристальное внимание к реализации этой ключевой программы. Контроль за расходованием средств остаётся на самом высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

Программа для 17 городов области

Для решения проблем ЖКХ за пределами областного центра запущена региональная программа, охватывающая 17 городов. Её финансирование – свыше 2,4 млрд рублей, обеспечено за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, обязательства по которому взяла на себя областная власть.

«Ответственность за реализацию лежит не только на профильном министерстве, но и на муниципальной власти. Руководители территорий должны это осознавать – провал повлечёт самую серьёзную ответственность», – предупредил Бусаргин.

Решение проблемы канализационного коллектора в Энгельсе

Отдельно губернатор затронул ситуацию с канализационным коллектором в Энгельсе – объектом, реконструкция которого требует миллиарды рублей.

Несмотря на сложности, в 2025 году из областного бюджета были выделены средства на поэтапное начало работ, аналогичное решение принято и на 2026 год.

«Важно, чтобы и муниципалитет подключался к этой работе. Даже небольшие ресурсы могут помочь закрыть часть участков», – добавил глава региона.