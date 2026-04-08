Глава региона анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми
Губернатор сообщил, что благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина в Саратовской области появятся еще несколько новых мер поддержки для семей с детьми.
Разработано решение по введению единовременной выплаты при рождении ребенка в «студенческой семье» - 200 тысяч рублей.
Компенсация 50% стоимости обучения в вузах для детей из многодетных семей. Ранее такая мера действовала только по отношению к среднему профессиональному образованию. Теперь планируется распространить ее и на университеты.
