Роман Бусаргин рассказал о будущем здания театра оперы и балета

Роман Бусаргин рассказал о будущем здания театра оперы и балета


Работы по реконструкции здания саратовского театра оперы и балета будут продолжены. Для этого Правительством области предпринимаются все шаги. Такое заявление сделал губернатор Роман Бусаргин, отвечая на вопросы депутатов областной думы в рамках отчета о работе Правительства за 2025 год.

Глава региона подчеркнул, что завершение реконструкции здания для саратовцев имеет важнейшее значение, поэтому на уровне Правительства этот вопрос находится в приоритете.

«На сегодняшний момент прошли работы по консервации объекта. Продолжается актуализация проектно-сметной документации, необходимость которой подтвердили различные эксперты. Объект мы однозначно не потеряли, это могу сказать с уверенностью. Напомню также, что нам удалось вернуть более 1 млрд рублей, которые предусматривались предыдущему подрядчику. После внесения изменений в проектно-сметную документацию будут предприниматься дальнейшие шаги по возобновлению реконструкции», - отметил губернатор.