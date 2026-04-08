Жители Авиатора против «бетонных джунглей»  

Жители микрорайона Авиатор в Заводском районе выступают против строительства новых 25-этажных домов. Поводом для беспокойства горожан стало планируемое возведение многоэтажек на улице Плякина при отсутствии необходимой социальной и транспортной инфраструктуры.Сегодня на одиночный пикет против строительства компанией «УМ-24» двух 25-этажных домов в микрорайоне вышла одна из его жительниц, Екатерина. По ее словам, с каждым годом ситуация становится только плачевнее.«Сегодня ситуация уже критическая. Дороги не справляются с потоком машин — постоянные пробки стали нормой. Найти место для парковки вечером — настоящая лотерея. И это при том, что последние сданные дома ещё не заселены полностью! Представьте, что будет, когда сюда въедут все жильцы. Но нам продолжают говорить о новых стройках, о многоэтажках. Мы не против развития, но оно должно быть разумным. Мы хотим жить в комфортном районе, а не в бетонных джунглях», - резюмировала жительница микрорайона.Позиция региональной власти в этом вопросе тоже остается неизменной. Как ранее отметил губернатор Роман Бусаргин, для защиты интересов жителей микрорайона Авиатор используются все доступные в рамках закона механизмы, а также гражданские институты. В приоритете - права наших граждан на развитую современную инфраструктуру и наличие социальных объектов.Напомним, сейчас в судах оспариваются разрешения на строительство, власть добивается введения обеспечительных мер, которые запрещают застройщику вести работы и продавать квартиры. Разрешение на строительство многоэтажки было выдано более 10 лет назад. Сейчас условия жилой застройки другие: наличие инфраструктуры для новых жильцов является обязательным условием, что официально прописано в правилах. Это решение было принято для современного развития Саратова, в интересах жителей.Ранее, Совет Саратовской городской Думы, Совет Общественной палаты города Саратова, Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратились в правоохранительные и надзорные органы по вопросу строительства в микрорайоне «Авиатор». Против строительства 25-этажек выступил депутат Государственной думы Николай Панков, депутаты областной и городской дум.