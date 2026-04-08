Воспитанникам детского сада провели беседу «Казаки-космонавты» в честь 65-летия первого полета человека в космос

8 апреля в «Детском саду №15 г. Красноармейска» для юных казачат прошла необычная тематическая встреча «Казаки-космонавты». Мероприятие приурочили к 65-летию первого полёта человека в космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин.

Ребята совершили увлекательное путешествие, объединившее славную историю казачества и героическую эпоху освоения космоса. В ходе занятия дети посмотрели фильм «Кто такой Юрий Гагарин», где особое внимание уделили вкладу СССР и России в развитие космической науки и техники.

Воспитатели помогли дошкольникам увидеть глубокую связь между двумя традициями первопроходцев. Казаки веками осваивали новые земли, а их дух свободы и отваги всегда помогал защищать родные рубежи. Космонавты – те же смелые исследователи, только их путь лежит среди звёзд. Юные участники беседы усвоили главную мысль: быть сильным, отважным и стоять на защите своего народа – это традиция, которая живёт веками как на Земле, так и в космосе.

Подобные мероприятия расширяют кругозор детей, пробуждают интерес к науке и технике, а также воспитывают патриотизм и командный дух. Для воспитанников детского сада встреча стала ярким шагом в познании истории своей страны и её выдающихся достижений.