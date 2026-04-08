Комитет охотхозяйства предложил внести изменения в Правила охоты

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области направил в министерство природных ресурсов и экологии России предложения по внесению изменений в Правила охоты.

 
 
«При формировании предложений, направленных в федеральное ведомство, мы учли мнение не только научного сообщества, но и охотников, а также охотпользователей», - отметил министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.
 
По словам главы ведомства, в частности, предлагается:
- исключить из федерального законодательства 30-дневное ограничение срока действий разрешения на добычу копытных животных;
- исключить двоякое толкование нормы, касающейся заполнения сведений о добытых животных в разрешении при транспортировке добытых охотничьих ресурсов;
-  в целях развития охотничьего собаководства, для владельцев собак охотничьих пород, имеющих свидетельство о происхождении, предусмотреть открытие сезона охоты ранее установленных сроков;
- для безопасности использования охотничьего оружия при его пристрелке - разрешить создавать зоны пристрелки охотничьего оружия.
 
«Предложения охотников, которые касались сроков охоты, будут обсуждаться комитетом в дальнейшем. Отмечу, что мы всегда учитываем мнение, как охотников, так и охотпользователей. Все они зачастую разнятся, что неоднократно наблюдалось при обсуждении в соцсетях. Поэтому комитет обязательно учитывает мнение всех сторон, а также специалистов, погодно-климатические реалии, данные учетной работы, время, необходимое для согласования и принятия решений. При этом, напомню, что одна из главных задач комитета — сохранение животного мира и среды его обитания, поэтому принимаются такие решения, которые будут способствовать увеличению численности охотничьих ресурсов и сохранению экологического баланса», - напомнил Гаврилов.
 
Руководитель комитета поблагодарил охотников за активность и направленные ранее предложения.
 