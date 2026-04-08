В Саратовской области дали старт IV чемпионату высоких технологий

В регионе торжественно открыли IV региональный чемпионат высоких технологий. Участников приветствовали представители министерства образования, строительства и ЖКХ, а также комитета молодёжной политики.Заместитель министра образования Людмила Григорьева подчеркнула, что чемпионат стал уникальной площадкой для студентов и молодых специалистов, желающих проявить себя в передовых компетенциях. Соревнования направлены на развитие инноваций и технологический суверенитет страны. По её словам, рост числа участников говорит о растущем интересе молодёжи к техническим специальностям.Чемпионат входит во всероссийское движение «Профессионалы». Соревнования пройдут на трёх площадках: в Саратовском архитектурно-строительном колледже, Энгельсском промышленно-экономическом колледже и Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства. Участники покажут себя в таких компетенциях, как ИИ для логистики, аналитика транспортных данных, аддитивные технологии в инженерии, а также производство и обслуживание бортового радиоэлектронного оборудования.В этом году количество участников регионального этапа (с учётом внутренних отборов) выросло в 18 раз по сравнению с 2025 годом. Впервые проведённый внутренний отбор объединил 253 конкурсантов. В основном этапе посоревнуются 20 человек. Деловая программа чемпионата охватит 21 образовательную организацию и продлится с 6 по 13 апреля.