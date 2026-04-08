Работа саратовского педагога, наставника одарённых детей, представлена на престижной выставке в Галерее Мосфильма. 

просмотров: 102

Творчество преподавателя Детской школы искусств имени В.В. Ковалева Андрея Солдатенко, члена ВТОО «Союз художников России», будет представлено на выставке в Галерее Мосфильма в Москве. Это событие - высокая оценка вклада саратовского педагога в развитие одарённых детей, поддержка талантливых педагогов на федеральном уровне.Летом 2025 года в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева состоялась выставка «Миры саратовских художников». Экспозиция объединила арт-объекты, включая расписанные саратовскими художниками шары из проекта коллекционера Игоря Аскасева, а также картины от классика Виктора Борисова-Мусатова до работ современных авторов. Часть этой яркой экспозиции переехала в столицу. Среди участников московской выставки — работа Андрея Солдатенко педагога отделения изобразительного искусства саратовской Детской школы искусств имени В.В. Ковалева. Как опытный наставник, он ежедневно раскрывает потенциал одарённых, помогая им осваивать изобразительное искусство и достигать профессиональных высот.Открытие выставки в Галерее Мосфильма состоится 8 апреля 2026 года в 18:00.