В Гагаринском районе впервые в России провели эксперимент по забеливанию теплиц с помощью беспилотных летательных аппаратов

В Гагаринском районе впервые в России прошел научно-технический эксперимент по забеливанию теплиц светорассеивающей краской с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также впервые использовалась краска российского производства.

 
В результате работ, которые провел Поволжский центр беспилотной авиации с участием специалистов регионального минсельхоза в тепличном хозяйстве «Весна», был забелен один гектар теплиц.
 
«В первую очередь стоит отметить, что использование беспилотных систем для данного вида работ играет важную роль с точки зрения безопасности.  Поскольку человеку приходится забеливать теплицы на высоте порядка 8 метров на стеклянной поверхности,  и не исключена возможность получить травму», - рассказал руководитель проекта Олег Емельяненко.
 
Кроме этого, отметили специалисты, качество нанесения раствора получилось более равномерным, а скорость превысила скорость работы человека практически в 50 раз.
 
«То есть можно сказать, что тот объем работ, который делает человек за две недели, беспилотник делает за час», - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.
 
Как отметили участники, эксперимент продемонстрировал хороший результат и будет масштабирован. Таким образом, будет решаться задача национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом Владимиром Путиным, по расширению сфер применения беспилотной гражданской авиации.   Также, напомним, задачу по расширению использования БАС и техники с элементами автопилотирования поставила на недавно прошедшем совещании министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
 
Справочно
 
Забеливание теплиц — это процесс нанесения специального раствора на поверхности теплицы для снижения интенсивности солнечного излучения, проникающего внутрь. Этот метод помогает поддерживать оптимальные условия для роста растений, предотвращая перегрев, снижая испарение воды и уменьшая стресс у растений от прямых солнечных лучей.
 