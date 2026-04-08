В Гагаринском районе впервые в России провели эксперимент по забеливанию теплиц с помощью беспилотных летательных аппаратов

просмотров: 122

В результате работ, которые провел Поволжский центр беспилотной авиации с участием специалистов регионального минсельхоза в тепличном хозяйстве «Весна», был забелен один гектар теплиц.«В первую очередь стоит отметить, что использование беспилотных систем для данного вида работ играет важную роль с точки зрения безопасности. Поскольку человеку приходится забеливать теплицы на высоте порядка 8 метров на стеклянной поверхности, и не исключена возможность получить травму», - рассказал руководитель проекта Олег Емельяненко.Кроме этого, отметили специалисты, качество нанесения раствора получилось более равномерным, а скорость превысила скорость работы человека практически в 50 раз.«То есть можно сказать, что тот объем работ, который делает человек за две недели, беспилотник делает за час», - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.Как отметили участники, эксперимент продемонстрировал хороший результат и будет масштабирован. Таким образом, будет решаться задача национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом Владимиром Путиным, по расширению сфер применения беспилотной гражданской авиации. Также, напомним, задачу по расширению использования БАС и техники с элементами автопилотирования поставила на недавно прошедшем совещании министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.Забеливание теплиц — это процесс нанесения специального раствора на поверхности теплицы для снижения интенсивности солнечного излучения, проникающего внутрь. Этот метод помогает поддерживать оптимальные условия для роста растений, предотвращая перегрев, снижая испарение воды и уменьшая стресс у растений от прямых солнечных лучей.