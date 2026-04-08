8 апреля 2026 СРЕДА
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На территории Саратовской области продолжила свою работу «Электричка здоровья»

Сегодня прошла очередная акция в рамках проекта «Электричка здоровья»,  приуроченная ко Всемирному дню здоровья (отмечается ежегодно 7 апреля). Инициатор акции – региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Партнерами проекта на постоянной основе являются АО «Саратовская Пригородная пассажирская кампания» и волонтеры-медики СГМУ имени В.И. Разумовского.
 
Медицинские работники провели экспресс-диагностику состояния здоровья жителей и гостей Саратовской области в пригородном поезде № 6161 сообщением «Саратов - Ртищево». Мероприятие продолжилось в зале ожидания станции «Татищево», где все желающие смогли пройти комплексное обследование, и по его результатам получить консультацию терапевта.
 
«Сегодня в рамках мероприятия было осмотрено 70 человек. Мы используем любые возможности для того, чтобы как можно больше жителей области не только обратили внимание на свое здоровье и на здоровье своих близких, но и проверили его основные показатели без большой потери времени, не обращаясь в лечебное учреждение. «Электричка здоровья» продолжит свою работу, подобные акции будут продолжены. Забота о здоровье – важный компонент полноценной жизни в современном обществе», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 