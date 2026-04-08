На территории Саратовской области продолжила свою работу «Электричка здоровья»

Сегодня прошла очередная акция в рамках проекта «Электричка здоровья», приуроченная ко Всемирному дню здоровья (отмечается ежегодно 7 апреля). Инициатор акции – региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Партнерами проекта на постоянной основе являются АО «Саратовская Пригородная пассажирская кампания» и волонтеры-медики СГМУ имени В.И. Разумовского.Медицинские работники провели экспресс-диагностику состояния здоровья жителей и гостей Саратовской области в пригородном поезде № 6161 сообщением «Саратов - Ртищево». Мероприятие продолжилось в зале ожидания станции «Татищево», где все желающие смогли пройти комплексное обследование, и по его результатам получить консультацию терапевта.«Сегодня в рамках мероприятия было осмотрено 70 человек. Мы используем любые возможности для того, чтобы как можно больше жителей области не только обратили внимание на свое здоровье и на здоровье своих близких, но и проверили его основные показатели без большой потери времени, не обращаясь в лечебное учреждение. «Электричка здоровья» продолжит свою работу, подобные акции будут продолжены. Забота о здоровье – важный компонент полноценной жизни в современном обществе», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.