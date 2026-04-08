8 апреля 2026 СРЕДА
Елена Гамидова: программа «Наши герои» соединяет фронт и тыл

Руководитель АНО «Комитет  семей воинов Отечества Саратовской области» Елена Гамидова рассказала про новый этап карьеры бойцов, вернувшихся с фронта и прошедших программу переподготовки.
 
«Наши герои» - это не просто программа переобучения. Это, прежде всего, возможность помочь человеку, который уже доказал свою преданность Родине, найти себя — служить обществу в новой, мирной роли.
Посмотрите на наших ребят. Тот жизненный опыт, который они получили в боевых условиях, их умение брать на себя ответственность за людей, навыки управления в сложнейших стрессовых ситуациях — это ведь уже готовая, очень крепкая база для настоящих управленцев.
Программа, реализуемая по инициативе губернатора Романа Бусаргина, стала тем самым мостиком, который соединяет фронт и тыл, открывает двери в кабинет руководителя, на производство или в органы власти. Она даёт нашим героям реальный шанс применить свои таланты и навыки в мирной жизни.
И знаете, что меня радует больше всего? Это уже работает. Мы своими глазами видим, как участники получают новые должности в государственных структурах. Для них это не просто работа — это новый этап карьеры, где их опыт и характер стали главным активом.
Как руководитель КСВО, я считаю своей задачей быть рядом, поддерживать их на этом пути и делать всё, чтобы о таких возможностях знала каждая семья, каждая мама, каждая жена нашего воина», - отметила Елена Гамидова.
 
По информации Комитета семей воинов Отечества Саратовской области