В Саратове стартует студенческий PR фестиваль «ЗАПРОСТО»

Мероприятие соберёт 60 студентов бакалавриата и магистратуры направления«Реклама и связи с общественностью» из четырёх вузов:— Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,— Поволжского института управления – филиала РАНХиГС,— Волгоградского государственного университета,— Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Самара).В рамках фестиваля участники представят решения реальных коммуникационных задач, разработанных для партнёрских организаций:— Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина— Туристической компании «Афина Паллада»— Сети городских кофеен «Кофе и шоколад»— Саратовского офиса компании «2ГИС»Программа включает мастер-классы и встречи с экспертами отрасли. Среди спикеров:— Анна Савина, заведующая отделом по взаимодействию со СМИ исторического парка «Россия – Моя история»— Владимир Киселев, основатель фотошколы «Факультет»— Максим Орешин, руководитель отдела продаж digital-агентства «Сайт-Креатив».Оценку проектов проведут 15 экспертов – руководители рекламных и маркетинговых агентств, представители крупных компаний региона.Фестиваль организован кафедрой социальных коммуникаций юридического факультета СГУ и способствует профессиональному росту будущих специалистов по связям с общественностью.