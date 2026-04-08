В Саратове стартует студенческий PR фестиваль «ЗАПРОСТО»
Сегодня в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского, на юридическом факультете, состоится открытие регионального PR фестиваля «Запросто»
Мероприятие соберёт 60 студентов бакалавриата и магистратуры направления
«Реклама и связи с общественностью» из четырёх вузов:
— Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
— Поволжского института управления – филиала РАНХиГС,
— Волгоградского государственного университета,
— Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Самара).
В рамках фестиваля участники представят решения реальных коммуникационных задач, разработанных для партнёрских организаций:
— Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина
— Туристической компании «Афина Паллада»
— Сети городских кофеен «Кофе и шоколад»
— Саратовского офиса компании «2ГИС»
Программа включает мастер-классы и встречи с экспертами отрасли. Среди спикеров:
— Анна Савина, заведующая отделом по взаимодействию со СМИ исторического парка «Россия – Моя история»
— Владимир Киселев, основатель фотошколы «Факультет»
— Максим Орешин, руководитель отдела продаж digital-агентства «Сайт-Креатив».
Оценку проектов проведут 15 экспертов – руководители рекламных и маркетинговых агентств, представители крупных компаний региона.
Фестиваль организован кафедрой социальных коммуникаций юридического факультета СГУ и способствует профессиональному росту будущих специалистов по связям с общественностью.
