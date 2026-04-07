В Саратове и Энгельсе продолжается текущий ремонт дорог
В течение недели в Саратове работы проводились по улицам Пушкина (от ул. Горького до ул. Вольской), Советской (от ул. Провиантской до ул. Вольской), Усть-Курдюмской, в районе Музейной площади и по другим адресам.
В Энгельсе в поселке Анисовский по поручению главы района Максима Леонова дорожники приступили к ремонту дороги на улице Хомяковой.
Напомним, что с просьбой отремонтировать эту улицу обратились жители поселка.
Участок планируют отремонтировать в течение трех недель. В работах задействованы четыре единицы специализированной техники. В настоящее время проводится подготовка основания для щебня. Также, учитывая пожелания жителей, проводится грейдирование начала улицы.
По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского района
