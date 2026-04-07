С начала года «мобильные» бригады доставили на диспансеризацию 4,8 тысячи жителей сельской местности

Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» бригад комплексных центров социального обслуживания населения. С начала текущего года для прохождения диспансеризации было доставлено 4,8 тысячи жителей области.Так сотрудники центра социального обслуживания населения Петровского района организовали очередной выезд по доставке граждан 65 лет и старше в районную больницу. В этот раз в медицинское учреждение доставлены жители деревни Абодим. Пожилые люди прошли медицинское обследование и с комфортом вернулись домой. Доставка осуществлялась по спискам, предоставленным Петровской районной больницей.«Визиты пожилых людей в больницы и фельдшерско-акушерские пункты проходят с соблюдением всех требований безопасности. Работники комплексных центров всегда сопровождают пожилых людей, оказывая поддержку, помогают преодолеть беспокойство перед медосмотром. Такой подход позволяет обеспечить жителям отдаленных сел своевременную диагностику заболеваний и сохранить здоровье», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.Кроме того, «мобильные» бригады доставляют жителей области из отдаленных сел в районные центры соцобслуживания на различные мероприятия, а также для знакомства с социальными технологиями и получения услуг.Доставка граждан в возрасте 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в учреждения здравоохранения для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации «мобильными» бригадами осуществляется по национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».Напомним, в 2025 году для прохождения диспансеризации было доставлено 17 тысяч жителей отдаленных сельских поселений области.