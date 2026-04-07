7 апреля 2026
18:00 | 07 апреля
В Саратове прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
17:23 | 07 апреля
В Саратове и Энгельсе продолжается текущий ремонт дорог
17:00 | 07 апреля
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатно лекарства в течение двух лет
16:00 | 07 апреля
В Саратовской области открывается речная пассажирская навигация
15:48 | 07 апреля
С начала года «мобильные» бригады доставили на диспансеризацию 4,8 тысячи жителей сельской местности
15:30 | 07 апреля
Звание лучшего советника года завоевала педагог из Ивантеевского района
14:32 | 07 апреля
Общественник назвал ключевые навыки ветеранов спецоперации
14:30 | 07 апреля
В Саратовской области навигацию маломерных судов планируют открыть с 15 апреля
13:30 | 07 апреля
Гран-при Студвесны-2026 завоевали Профессионально-педагогический колледж СГТУ и Губернаторский колледж
12:30 | 07 апреля
В саратовском Парке покорителей космоса пройдет первый космический плэнер
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
С начала года «мобильные» бригады доставили на диспансеризацию 4,8 тысячи жителей сельской местности

Новости / Здоровье
В Саратовской области продолжается доставка пенсионеров из отдаленных сел на плановую диспансеризацию в районные медицинские организации.

С начала года «мобильные» бригады доставили на диспансеризацию 4,8 тысячи жителей сельской местности

 
Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» бригад комплексных центров социального обслуживания населения. С начала текущего года для прохождения диспансеризации было доставлено 4,8 тысячи жителей области.
 
Так сотрудники центра социального обслуживания населения Петровского района организовали очередной выезд по доставке граждан 65 лет и старше в районную больницу. В этот раз в медицинское учреждение доставлены жители деревни Абодим. Пожилые люди прошли медицинское обследование и с комфортом вернулись домой. Доставка осуществлялась по спискам, предоставленным Петровской районной больницей.
 
«Визиты пожилых людей в больницы и фельдшерско-акушерские пункты проходят с соблюдением всех требований безопасности. Работники комплексных центров всегда сопровождают пожилых людей, оказывая поддержку, помогают преодолеть беспокойство перед медосмотром. Такой подход позволяет обеспечить жителям отдаленных сел своевременную диагностику заболеваний и сохранить здоровье», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.
 
Кроме того, «мобильные» бригады доставляют жителей области из отдаленных сел в районные центры соцобслуживания на различные мероприятия, а также для знакомства с социальными технологиями и получения услуг.
 
Доставка граждан в возрасте 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в учреждения здравоохранения для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации «мобильными» бригадами осуществляется по национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».
 
Напомним, в 2025 году для прохождения диспансеризации было доставлено 17 тысяч жителей отдаленных сельских поселений области.
 