В Саратове прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
На базе аэродрома «Дубки», где начинал свой путь к небу Юрий Алексеевич Гагарин, в преддверии Дня Космонавтики прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в одном из самых зрелищных и динамичных классов - «F-2D».
Авиамодельный спорт – это технический вид спорта, где участники управляют моделями самолетов - от создания конструкции до пилотирования. В небе происходят настоящие «воздушные бои»: два пилота одновременно запускают модели на кордовых нитях и стараются перерезать ленту соперника. Здесь важны скорость реакции, точность управления и инженерное мастерство.
Наши спортсмены показали достойный результат.
В личном зачете турнира 2 место у Сергея Никулина и Андрея Усачева.
В командном зачете у команды Саратовской области 3 место.
Попробовали свои силы в виде спорта и юные авиамоделисты: среди юниоров 2 место у Дмитрия Ширяева, 3 место занял Степан Грязнов.
Министерство спорта области
