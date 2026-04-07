В Саратове прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Авиамодельный спорт – это технический вид спорта, где участники управляют моделями самолетов - от создания конструкции до пилотирования. В небе происходят настоящие «воздушные бои»: два пилота одновременно запускают модели на кордовых нитях и стараются перерезать ленту соперника. Здесь важны скорость реакции, точность управления и инженерное мастерство.Наши спортсмены показали достойный результат.В личном зачете турнира 2 место у Сергея Никулина и Андрея Усачева.В командном зачете у команды Саратовской области 3 место.Попробовали свои силы в виде спорта и юные авиамоделисты: среди юниоров 2 место у Дмитрия Ширяева, 3 место занял Степан Грязнов.Министерство спорта области