Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатно лекарства в течение двух лет

просмотров: 82

После модернизации всей системы лекарственного обеспечения отгрузка льготных лекарств с аптечного склада в пункты отпуска осуществляется в ежедневном режиме, а доработка программы «еФарма2Льгота Web» позволяет вести учет остатков лекарственных средств и медицинских изделий, и фактического наличия у пациента лекарственных препаратов.Это позволяет упростить получение препаратов пациентам, особенно тем, кто принимает их на постоянной основе. Например, пациенты после перенесенных инфарктов и инсультов, как минимум два года, а некоторые, имеющие хроническую сердечно-сосудистую недостаточность, и пожизненно, находятся на контроле у лечащего врача по месту жительства и получают необходимые препараты.«Уже почти два года назад у меня был инфаркт, меня экстренно прооперировали, восстановился я быстро, но врач сказал, что обязательно нужно пить выписанные таблетки, чтобы снизить риск повторного инфаркта. Уже на следующий день после выписки, я был обеспечен препаратами по месту жительства, и продолжаю регулярно их получать. По рецепту от лечащего врача в аптеке мне выдают все необходимое. Проблем нет», - поделился житель Энгельса Игорь Константинович Антонов.Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина.Все эти дополнительные механизмы в комплексе с беспрецедентным финансированием в размере 6,2 млрд рублей призваны упростить систему льготного лекарственного обеспечения.