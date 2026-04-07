С 18 апреля в Саратовской области открывается речная пассажирская навигация
В этот день будет выполнен первый рейс. Перевозки традиционно будут осуществляться по пригородным маршрутам.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения теплоходов можно в карточках.
Напомним, в навигацию 2025 года на пригородных линиях было перевезено 36,442 тысячи пассажиров, в том числе 8,17 тысячи пассажиров льготной категории.
