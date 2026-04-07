Звание лучшего советника года завоевала педагог из Ивантеевского района

В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского состоялся финал регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года». В нем приняли участие 7 сильнейших советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из образовательных организаций Саратовской области. Почетным гостем мероприятия стал заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов.Конкурс проходил в три этапа. Участники представили творческую презентацию «Сто лет тому вперёд», затем прошли испытание «Работа над ошибками», где показали умение быстро реагировать на нестандартные педагогические ситуации, а завершили выступлением в формате педагогического стендапа «Несерьёзно — о серьёзном».По итогам всех испытаний победителем конкурса стала Наталья Гриднева, советник директора по воспитанию школы села Яблоновый Гай Ивантеевского района. Второе место занял Никита Сидуков, советник школы «Аврора» города Саратова. Третье место завоевала Назира Юнусова, советник гимназии №34 имени Г.В. Ермолаева города Саратова.«Конкурс «Советник года» — это не просто соревнование, а возможность увидеть лучших наставников, которые каждый день работают с детьми. Участники показали высокий уровень профессионализма, умение находить подход к каждому школьнику и решать сложные задачи. Поздравляю всех финалистов. Такие специалисты — настоящая опора для наших детей и школ»,- отметил заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов.Мероприятие организовано в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Педагоги и наставники».