18:00 | 07 апреля
В Саратове прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
17:23 | 07 апреля
В Саратове и Энгельсе продолжается текущий ремонт дорог
17:00 | 07 апреля
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатно лекарства в течение двух лет
16:00 | 07 апреля
В Саратовской области открывается речная пассажирская навигация
15:48 | 07 апреля
С начала года «мобильные» бригады доставили на диспансеризацию 4,8 тысячи жителей сельской местности
15:30 | 07 апреля
Звание лучшего советника года завоевала педагог из Ивантеевского района
14:32 | 07 апреля
Общественник назвал ключевые навыки ветеранов спецоперации
14:30 | 07 апреля
В Саратовской области навигацию маломерных судов планируют открыть с 15 апреля
13:30 | 07 апреля
Гран-при Студвесны-2026 завоевали Профессионально-педагогический колледж СГТУ и Губернаторский колледж
12:30 | 07 апреля
В саратовском Парке покорителей космоса пройдет первый космический плэнер
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского состоялся финал регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года». В нем приняли участие 7 сильнейших советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из образовательных организаций Саратовской области. Почетным гостем мероприятия стал заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов.
 
Конкурс проходил в три этапа. Участники представили творческую презентацию «Сто лет тому вперёд», затем прошли испытание «Работа над ошибками», где показали умение быстро реагировать на нестандартные педагогические ситуации, а завершили выступлением в формате педагогического стендапа «Несерьёзно — о серьёзном».
 
По итогам всех испытаний победителем конкурса стала Наталья Гриднева, советник директора по воспитанию школы села Яблоновый Гай Ивантеевского района. Второе место занял Никита Сидуков, советник школы «Аврора» города Саратова. Третье место завоевала Назира Юнусова, советник гимназии №34 имени Г.В. Ермолаева города Саратова.
 
«Конкурс «Советник года» — это не просто соревнование, а возможность увидеть лучших наставников, которые каждый день работают с детьми. Участники показали высокий уровень профессионализма, умение находить подход к каждому школьнику и решать сложные задачи. Поздравляю всех финалистов. Такие специалисты — настоящая опора для наших детей и школ»,- отметил заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов.
 
Мероприятие организовано в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Педагоги и наставники».
 