Общественник назвал ключевые навыки ветеранов спецоперации

«Боевой опыт участников программы — это уже готовый управленческий ресурс. И задача региональной программы «Наши герои» — грамотно упаковать его в гражданские инициативы. Те кадры, которые мы получим в итоге, — это прямые инвестиции в кадровый потенциал региона.Сегодня кадровый рынок требует не просто исполнителей, а сотрудников, готовых работать в режиме высокой неопределенности. Человек, принимавший решения в зоне боевых действий, обладает высоким порогом ответственности и навыком просчета рисков, который в обычной жизни формируется годами. Этот навык одинаково востребован и в государственном секторе, и в коммерции. Это гарантия того, что задача будет выполнена, даже если для этого потребуется нестандартный подход или работа в жестком режиме», - отметил Сергей Шаров.Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина по аналогии с президентской программой Владимира Путина «Время Героев».