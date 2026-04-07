В Саратовской области навигацию маломерных судов планируют открыть с 15 апреля

Вопрос открытия в ближайшее время навигации для маломерных судов на реках Саратовской области будет проработан профильными службами. Такое поручение дал Губернатор Роман Бусаргин.Глава региона подчеркнул, что приниматься соответствующее решение должно исходя, в первую очередь, из погодных условий. Уже на текущей неделе специалистами будет проведен мониторинг ситуации на всех водных объектах, чтобы обозначить срок начала сезона навигации. Предварительно определено, что это будет 15 апреля.«От жителей, рыбаков, владельцев маломерных судов поступает много вопросов на тему старта сезона. Если состояние акваторий и уровень воды в них позволяет, то суда могут выйти на воду уже скоро. При этом необходимо усилить информационную работу с людьми по вопросам безопасности на воде. Областная служба спасения также должна быть полностью готова к старту сезона», - подчеркнул глава региона.