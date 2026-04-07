В саратовском Парке покорителей космоса пройдет первый космический плэнер

В саратовском Парке покорителей космоса пройдет первый космический плэнер

 
10 апреля в Парке состоится первый космический плэнер с участием студентов и преподавателей Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова.
 
«Студенты под руководством опытных преподавателей будут рисовать пейзажи парка и его объектов в технике масляной живописи. Прекрасный творческий опыт! Подвиг Юрия Гагарина — яркий пример для патриотического воспитания подрастающего поколения. Уверен, что подобные космические плэнэры станут доброй традицией нашего училища», — отметил директор Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова Илья Смирнов.
 
Плэнер развернется во второй локации парка — у спускаемого аппарата, установленного на месте приземления Юрия Гагарина. Смотровая площадка открывает панорамный вид на саратовскую степь, такой, какой ее видел космонавт, спускаясь на парашюте. Здесь же расположены уникальные арт-объекты: скамья «Орбита» — самый большой бетонный арт-объект в России, и 15-метровый «Маяк» с зеркальным наконечником.
 
«Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина — уникальное место на карте исторических и туристических достопримечательностей Саратовской области. Все объекты парка неповторимы: на территории обустроено комфортное пространство для прогулок, авто- и велопарковки, а также точки притяжения, рассказывающие об истории космонавтики.  Парк покорителей космоса помогает сохранять эту память и вдохновляет на новые достижения», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 