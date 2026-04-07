7 апреля 2026 ВТОРНИК
11:30 | 07 апреля
«Космический бум» готовят студенты Боголюбовского училища
10:22 | 07 апреля
Жители Саратовской области направили более 200 произведений на конкурс Знание.Авторы
17:50 | 06 апреля
Участник спецоперации в студии постигал процесс создания телепрограмм
16:00 | 06 апреля
Юные саратовцы узнают об истории развития космонавтики на бесплатных киносеансах
14:56 | 06 апреля
Воспитанник школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал золото на международных соревнованиях по настольному теннису
13:30 | 06 апреля
Всероссийский опрос работодателей определит потребность экономики в профессиональных кадрах  
12:23 | 06 апреля
В «Галактике64» открылась Школа технологического лидерства
12:08 | 06 апреля
В Парке покорителей космоса Саратова состоится торжественное гашение юбилейной марки
11:00 | 06 апреля
Музеи Саратовской области приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики
10:00 | 06 апреля
Жители Саратовской области провели массовые субботники
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
«Космический бум» готовят студенты Боголюбовского училища

Учреждения культуры Саратовской области организуют мероприятия в честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос. В событиях активно участвуют студенты творческих учебных заведений региона.
 
9 апреля в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова состоится композиционный марафон «Космический бум!». Мероприятие пройдет в рамках Недели космоса в Российской Федерации и Всероссийского фестиваля «День искусств» с участием студентов 1–3 курсов.
 
В коллективном творческом эксперименте по космической тематике талантливые боголюбовцы представят авторские проекты разных направлений. Скульпторы создадут сувениры, магниты, статуэтки и брелоки. Дизайнеры разработают платки в стиле советского плаката с использованием цифровых технологий. Живописцы и графики подготовят художественные композиции, вдохновленные космическими образами.
 
Темы марафона: «Космические герои», «Животные в космосе», «Я и моя связь с космосом», «65 лет первому полету человека в космос», «Первый искусственный спутник Земли», «Первый выход человека в открытый космос».
 
«Мероприятия, посвященные  космонавтике, способствуют популяризации достижений нашей страны в этой сфере и развитию творческого потенциала молодежи. В Саратовской области мы активно развиваем  такие проекты, объединяя усилия музеев, библиотек,  театров и образовательных учреждений. События в рамках Дня космонавтики традиционно  собирают сотни  тысяч участников, где юные таланты представляют свои работы — от художественных инсталляций до театральных постановок  на тему героев космоса. Это не только воспитывает патриотизм, но и стимулирует инновационное мышление подрастающего поколения. Мы продолжим развивать творческие проекты с участием одаренных детей и талантливой молодежи», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 