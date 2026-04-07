«Космический бум» готовят студенты Боголюбовского училища

Учреждения культуры Саратовской области организуют мероприятия в честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос. В событиях активно участвуют студенты творческих учебных заведений региона.9 апреля в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова состоится композиционный марафон «Космический бум!». Мероприятие пройдет в рамках Недели космоса в Российской Федерации и Всероссийского фестиваля «День искусств» с участием студентов 1–3 курсов.В коллективном творческом эксперименте по космической тематике талантливые боголюбовцы представят авторские проекты разных направлений. Скульпторы создадут сувениры, магниты, статуэтки и брелоки. Дизайнеры разработают платки в стиле советского плаката с использованием цифровых технологий. Живописцы и графики подготовят художественные композиции, вдохновленные космическими образами.Темы марафона: «Космические герои», «Животные в космосе», «Я и моя связь с космосом», «65 лет первому полету человека в космос», «Первый искусственный спутник Земли», «Первый выход человека в открытый космос».«Мероприятия, посвященные космонавтике, способствуют популяризации достижений нашей страны в этой сфере и развитию творческого потенциала молодежи. В Саратовской области мы активно развиваем такие проекты, объединяя усилия музеев, библиотек, театров и образовательных учреждений. События в рамках Дня космонавтики традиционно собирают сотни тысяч участников, где юные таланты представляют свои работы — от художественных инсталляций до театральных постановок на тему героев космоса. Это не только воспитывает патриотизм, но и стимулирует инновационное мышление подрастающего поколения. Мы продолжим развивать творческие проекты с участием одаренных детей и талантливой молодежи», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.