Жители Саратовской области направили более 200 произведений на конкурс Знание.Авторы

Завершился прием заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н.Н.Добронравова Знание.Авторы. Всего в конкурсе приняли участие 5 764 автора из России и Республики Беларусь, которые представили 14 680 произведений по восьми тематическим направлениям. Участники из Саратовской области направили на конкурс 209 стихотворений. Следующим этапом станет экспертная оценка, по итогам которой будут определены до 50 финалистов. Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».Самыми популярными тематическими направлениями конкурса стали «Любовная лирика», «О защитниках Отечества», а также «Открытая тема», в которой авторы раскрывали важные личные смыслы. Большое внимание конкурсанты уделили патриотической тематике: в направлении «О Родине» было подано 2 274 произведения.Заявки поступили из всех 89 регионов России. Многие участники представили на конкурс несколько своих произведений. Так, почти две тысячи конкурсантов подали сразу по три заявки. Кроме того, более тысячи заявок было получено от конкурсантов в возрасте от 14 до 17 лет.Особого внимания заслуживает интерес участников к стихам для детей. В этом тематическом направлении авторы представили 1 002 произведения для детских песен.С 1 по 20 мая пройдет народное онлайн-голосование в национальном мессенджере MAX. Параллельно работы финалистов будут оценивать жюри конкурса.Победители будут объявлены в мае 2026 года. В дальнейшем победители смогут создать песни на свои стихи вместе с известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года.По информации Российского общества «Знание»