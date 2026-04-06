Юные саратовцы узнают об истории развития космонавтики на бесплатных киносеансах
Клуб «Праздничный Саратов» приглашает на специальный показ мультфильмов ко Дню космонавтики «Солнечная система мультфильмов».
В программе показа - попурри из искренних трогательных историй о космосе от воспитанников саратовских студий анимации, а также показ работ профессиональных фильмов от ведущих авторов города.
Программу проведет Наталья Савочкина — руководитель мультстудии «Пластилин».
Мероприятие пройдет 11 апреля в 13.00 в кинотеатре «Победа» (площадь Кирова, 1.)
Вход свободный.