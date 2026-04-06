Воспитанник школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал золото на международных соревнованиях по настольному теннису
В городе Ялова (Турция) завершились международные соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Саратовскую область представлял спортсмен детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев. По итогам соревнований, в которых приняли участие около 200 спортсменов из 22 стран, воспитанник школы «РиФ» завоевал золотую медаль.
Подготовил теннисиста заслуженный тренер России Николай Кирпичников.