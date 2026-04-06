Всероссийский опрос работодателей определит потребность экономики в профессиональных кадрах  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации запускает Всероссийский опрос работодателей, направленный на формирование прогноза потребности экономики в профессиональных кадрах на период 2026–2032 годов.Опрос позволит определить, работники каких специальностей будут востребованы в ближайшие 7 лет, и сформировать планы по набору студентов в организации высшего и среднего профессионального образования под запросы и потребности работодателей.Это один из важных инструментов национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры», позволяющих регулировать региональный рынок труда в целях сокращения дефицита специалистов в различных отраслях экономики.Работодатели Саратовской области могут принять участие в прохождении опроса, который продлится по 1 июня этого года.Опрос проводится в информационной системе «ВНИИ труда» Минтруда России: https://prognoz.vcot.info/.Дополнительную информацию можно узнать в Кадровом центре Саратовской области по единому номеру: 8-800-775-76-25.