Всероссийский опрос работодателей определит потребность экономики в профессиональных кадрах  

Всероссийский опрос работодателей определит потребность экономики в профессиональных кадрах  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации запускает Всероссийский опрос работодателей, направленный на формирование прогноза потребности экономики в профессиональных кадрах на период 2026–2032 годов.
 
Опрос позволит определить, работники каких специальностей будут востребованы в ближайшие 7 лет, и сформировать планы по набору студентов в организации высшего и среднего профессионального образования под запросы и потребности работодателей.
 
Это один из важных инструментов национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры», позволяющих регулировать региональный рынок труда в целях сокращения дефицита специалистов в различных отраслях экономики.
 
Работодатели Саратовской области могут принять участие в прохождении опроса, который продлится по 1 июня этого года.
 
Опрос проводится в информационной системе «ВНИИ труда» Минтруда России: https://prognoz.vcot.info/.
 
Дополнительную информацию можно узнать в Кадровом центре Саратовской области по единому номеру: 8-800-775-76-25.
 