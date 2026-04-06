6 апреля 2026
Новости
16:00 | 06 апреля
Юные саратовцы узнают об истории развития космонавтики на бесплатных киносеансах
14:56 | 06 апреля
Воспитанник школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал золото на международных соревнованиях по настольному теннису
13:30 | 06 апреля
Всероссийский опрос работодателей определит потребность экономики в профессиональных кадрах  
12:23 | 06 апреля
В «Галактике64» открылась Школа технологического лидерства
12:08 | 06 апреля
В Парке покорителей космоса Саратова состоится торжественное гашение юбилейной марки
11:00 | 06 апреля
Музеи Саратовской области приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики
10:00 | 06 апреля
Жители Саратовской области провели массовые субботники
09:10 | 06 апреля
В Парке покорителей космоса СГТУ проводит серию лекций для школьников
13:45 | 05 апреля
В Македоновской школе впервые прошли соревнования «Казачий сполох»
09:33 | 04 апреля
XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова
В «Галактике64» открылась Школа технологического лидерства

Новости
В «Галактике64» открылась Школа технологического лидерства

 
В Центре одарённых детей «Галактика64» начала работу очередная Школа технологического лидерства. Трёхдневный образовательный интенсив для 100 старшеклассников из Саратова и районов области подготовили ведущие преподаватели Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
 
Торжественное открытие прошло в актовом зале Инженерного лицея. С напутственными словами к участникам обратились министр образования Александр Блатман, ректор СГУ Алексей Чумаченко, советник при ректорате Елена Елина, директор Инженерного лицея Наталия Шереметьева и руководитель Центра «Галактика64» Элла Злобина.
 
«Хочу пожелать каждому участнику, чтобы ваш проект, ваша пока что маленькая идея стала началом большого пути, большого будущего технологического прорыва», — отметил министр образования.
 
Участников ждут интерактивные лекции, турнир по ракетостроению, мастер-классы, хакатон «Беспилотные системы», интенсив «Инженерное мышление», а также спортивные, творческие и интеллектуальные активности для неформального общения и укрепления командного духа.
 
Руководитель Школы технологического лидерства, доцент СГУ Денис Терин отметил:
 
 «Этот сезон отличается от предыдущих тем, что он более технологичен. Здесь будет много моделирования, много ноу-хау. Дети узнают о технологиях, которые начнут своё существование ещё только завтра. Это будет прорыв не только для СГУ и Саратовской области, но и для всей России».
 