В «Галактике64» открылась Школа технологического лидерства

В Центре одарённых детей «Галактика64» начала работу очередная Школа технологического лидерства. Трёхдневный образовательный интенсив для 100 старшеклассников из Саратова и районов области подготовили ведущие преподаватели Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Торжественное открытие прошло в актовом зале Инженерного лицея. С напутственными словами к участникам обратились министр образования Александр Блатман, ректор СГУ Алексей Чумаченко, советник при ректорате Елена Елина, директор Инженерного лицея Наталия Шереметьева и руководитель Центра «Галактика64» Элла Злобина.«Хочу пожелать каждому участнику, чтобы ваш проект, ваша пока что маленькая идея стала началом большого пути, большого будущего технологического прорыва», — отметил министр образования.Участников ждут интерактивные лекции, турнир по ракетостроению, мастер-классы, хакатон «Беспилотные системы», интенсив «Инженерное мышление», а также спортивные, творческие и интеллектуальные активности для неформального общения и укрепления командного духа.Руководитель Школы технологического лидерства, доцент СГУ Денис Терин отметил:«Этот сезон отличается от предыдущих тем, что он более технологичен. Здесь будет много моделирования, много ноу-хау. Дети узнают о технологиях, которые начнут своё существование ещё только завтра. Это будет прорыв не только для СГУ и Саратовской области, но и для всей России».