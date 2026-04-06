В Парке покорителей космоса Саратова состоится торжественное гашение юбилейной марки

просмотров: 103

9 апреля 2026 года в 11.00 в Парке покорителей космоса состоится церемония торжественного гашения юбилейной марки, посвященной 65-й годовщине первого полета человека в космос.Эта специальная марка призвана увековечить одно из ключевых достижений в отечественной истории – старт космической эры для всего человечества и героический поступок Юрия Гагарина.Особое гашение юбилейных почтовых отправлений будет организовано лишь в шести субъектах Российской Федерации. В их числе - Саратовская область.Гашение марки состоится в Звездном городке Московской области и на космодроме Байконур.Мероприятие пройдет в рамках Недели космоса, инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.