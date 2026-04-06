Жители Саратовской области провели массовые субботники

просмотров: 113

Так, в Балашове к мероприятиям по санитарной очистистке общественных пространств присоединились более 1700 человек.Жители Балакова приводили в порядок придомовые территории, благоустраивали палисадники и сажали цветы. От прошлогодней листвы и накопившегося за зиму мусора очистили территории социально значимых и торговых объектов.«Каждый год выхожу на субботник, потому что люблю свой город и хочу, чтобы он был чистым и уютным для всех. Когда вместе с соседями приводим в порядок дворы и улицы, появляется особое чувство гордости и единства. Это не просто уборка — это возможность сделать город лучше своими руками!», - рассказала жительница Балакова Алена Сайфутдинова.В Краснопартизанском районе в порядок привели территории социальных учреждений, улицы населенных пунктов, а также территории кладбищ. А в Духовницком - скверы, парки и памятники.