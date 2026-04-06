В Парке покорителей космоса СГТУ проводит серию лекций для школьников

просмотров: 50

К 65-летию первого полета человека в космос СГТУ имени Гагарина Ю.А. совместно с обществом «Знание» открыл череду масштабных мероприятий для школьников области. Они будут проходить на протяжении всей следующей Недели космоса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным как ежегодное событие.Так, в Парке покорителей космоса, созданном на Месте приземления Юрия Гагарина при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, стартовала серия просветительских лекций «Гравитация мечты: притяжение Гагарина». Участниками стали преподаватели, студенты Политеха и школьники из Энгельса.В историческом месте директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Светлана Кумова прочитала ребятам лекцию «Саратов космический». Она рассказала о саратовских местах, связанных с именем Юрия Гагарина, о годах, которые он провёл в нашем городе, будучи студентом индустриального техникума (ныне Профессионально-педагогический колледж СГТУ), о городских легендах, в центре которых – прославленный космонавт. Затем в информационном центре парка преподаватели Политеха провели для обучающихся мастер-классы на космическую тематику.Мероприятия, организуемые вузом, будут проходить в Парке покорителей космоса и охватят почти 300 школьников области. Их ждут увлекательные интерактивные лекции: «Виртуальные миры», «Безопасный космос», «Современные материалы в космосе», «Орбита и современные накопители энергии в космосе». Кроме того, 10 апреля парк станет площадкой проведения II Всероссийского космического диктанта «Кадры для космоса».Пресс-служба СГТУ им. Гагарина Ю.А.