Жителей Саратовской области приглашают на конкурс «Читаем всей семьей»

Стартовал прием заявок на Всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Он направлен на популяризацию совместного и познавательного досуга детей и взрослых. Конкурс реализует общество «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки и Движения Первых. Принять участие в этом масштабном творческом проекте приглашают жителей Саратовской области.Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, который поддержал эту инициативу. Жюри принимает видеоролики, которые отражают тематику значимости чтения в семьях, демонстрируют интересные практики совместного увлечения художественной литературой.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, разместить видеоролик продолжительностью до пяти минут в соцсети «Вконтакте» с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и направить ссылку через личный кабинет участника. Можно использовать различные творческие приемы: сценическое чтение, инсценировки, рассказы о любимых книгах и т.д. Принять участие в конкурсе могут семьи в полном составе: родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Также можно передать семейную книжную эстафету другим семьям, пригласив их к участию в конкурсе, за что конкурсантам начислятся дополнительные баллы.Прием конкурсных работ продлится до 30 сентября.Конкурс разделен на три периода: с 26 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 июля, с 1 августа по 30 сентября. По итогам каждого периода сформируют список лучших работ на основе медиаактивности. Затем отобранные работы будут оценивать эксперты конкурса.В каждом периоде определят 100 призеров и 10 победителей, которые получат наборы книг и другие ценные призы. Кроме того, осенью 2026 года в соцсетях пройдет народное голосование для определения победителя в спецноминации «Читай с нами, страна!».Финал конкурса и торжественная церемония награждения победителей состоятся в конце года в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей.По информации Российского общества «Знание»