Поддержка НКО в регионе: гранты, обучение и электронная отчетность

На площадке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области состоялся обучающий семинар для некоммерческих организаций региона на тему «Порядок предоставления отчетности НКО в Минюст России в 2026 году».В рамках встречи представитель Управления Минюста России по Саратовской области Лилит Еганян проинформировала представителей некоммерческого сектора о необходимости предоставления отчетности в 2026 году в электронном виде через портал для НКО Минюста России. Участники получили практические знания по работе с личным кабинетом на портале, использованию усиленной электронной подписи и особенностям заполнения отчетных форм.На мероприятии также обсуждались вопросы участия некоммерческих организаций в областном конкурсе грантов. Начальник управления внутренней политики министерства Ольга Крылова проинформировала участников семинара об условиях и порядке подачи заявок на конкурс, грантовых направлениях и размерах грантовой поддержки. Особое внимание было уделено вопросам подачи, рассмотрения конкурсных заявок и предоставления отчетности на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы «Электронный бюджет».