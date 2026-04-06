Коллегия минприроды области подвела итоги природоохранной деятельности за 2025 год

В работе коллегии, прошедшей под председательством заместителя председателя правительства области – министра сельского хозяйства Василия Котова и министра природных ресурсов и экологии области Константина Доронина, приняли участие руководители контрольно-надзорных и природоохранных структур, представители научного и волонтёрского сообщества, экологической общественности, члены коллегии.Константин Доронин представил итоги работы по ключевым направлениям.В 2025 году произошёл окончательный переход к ведению и предоставлению услуг лесного хозяйства в цифровом формате в ФГИС ЛК. Оптимизация процессов позволила выполнить поручение губернатора Романа Бусаргина – обеспечить воспроизводство лесов на землях лесного фонда на площади 4 тыс.га. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 882,9% при плановом значении - 100%, а с учетом воспроизводства лесов на землях иных категорий - 1 512,9%. Это обеспечило региону второе место среди субъектов ПФО по данному критерию.Создано три памятника природы: «Урочище «Лысая Гора» в Лысогорском районе (542 га), «Урочище «Белый ключ» в Татищевском (152 га), «Урочище «Никольевская круча» в Балашовском (147 га).Ведётся работа по расширению на 200 га «Кумысной поляны». Проект по присоединению нового участка, расположенного южнее г.Саратова со стороны п.Соколовый, проходит процедуру согласования.В рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» расчищен 1 км русла р.Аткара в г.Аткарске.«Организовано и проведено более 300 различных экологических мероприятий. В них приняли участие порядка 40 000 жителей региона, которые высадили более 12 млн деревьев, убрали 930 км береговой зоны водных объектов и собрали более 5 200 кубометров мусора», - подчеркнул министр.