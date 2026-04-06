Саратовская область представила туристический потенциал на «Интурмаркете-2026»

Саратовская область выступает на выставке не просто как гость, а как активный участник: регион представил брендированный стенд, где работают лидеры местной туриндустрии.В состав делегации вошли:— представители гостиничного бизнеса,— санаторно-курортные комплексы,— туристические операторы,— экскурсоводы,— специалисты киноиндустрии, участвующие в развитии кинотуризма.Участие Саратовской области в таком масштабном мероприятии подтверждает, что региональный туризм вышел на качественно новый уровень. Это также демонстрирует эффективность государственно-частного партнёрства и единство целей между властью и бизнесом в продвижении туристического бренда региона.На стенде гости выставки могут познакомиться с уникальными маршрутами, культурным наследием, природными достопримечательностями и новыми возможностями для отдыха и делового туризма в Саратовской области.