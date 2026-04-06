Саратовская область представила туристический потенциал на «Интурмаркете-2026»
Сегодня в Нижнем Новгороде стартовала Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2026» – ключевая площадка для деловых контактов между российскими и зарубежными игроками туристического рынка.
Саратовская область выступает на выставке не просто как гость, а как активный участник: регион представил брендированный стенд, где работают лидеры местной туриндустрии.
В состав делегации вошли:
— представители гостиничного бизнеса,
— санаторно-курортные комплексы,
— туристические операторы,
— экскурсоводы,
— специалисты киноиндустрии, участвующие в развитии кинотуризма.
Участие Саратовской области в таком масштабном мероприятии подтверждает, что региональный туризм вышел на качественно новый уровень. Это также демонстрирует эффективность государственно-частного партнёрства и единство целей между властью и бизнесом в продвижении туристического бренда региона.
На стенде гости выставки могут познакомиться с уникальными маршрутами, культурным наследием, природными достопримечательностями и новыми возможностями для отдыха и делового туризма в Саратовской области.
