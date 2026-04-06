6 апреля 2026
13:45 | 05 апреля
В Македоновской школе впервые прошли соревнования «Казачий сполох»
09:33 | 04 апреля
XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова
18:00 | 03 апреля
В районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней, гусей и вальдшнепов  
17:30 | 03 апреля
Жителей Саратовской области приглашают на конкурс «Читаем всей семьей»
17:00 | 03 апреля
Поддержка НКО в регионе: гранты, обучение и электронная отчетность
16:12 | 03 апреля
Коллегия минприроды области подвела итоги природоохранной деятельности за 2025 год
16:10 | 03 апреля
Автомобилисты поддерживают строительство путепровода в Саратове  
15:30 | 03 апреля
В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов
14:30 | 03 апреля
Саратовская область представила туристический потенциал на «Интурмаркете-2026»
13:18 | 03 апреля
В «Артеке», «Орлёнке» и других детских центрах откроется выставка об истории дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

При поддержке Фонда Юрия Лужкова благотворительный фонд Юрия Никулина «Цирк и милосердие» запускает передвижную фотовыставку. Проект проходит с 26 марта по 26 сентября 2026 года во всероссийских и международных детских центрах, включая «Артек», «Орлёнок» и другие площадки.

Выставка проводится в рамках отмечаемого в России 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, а также приурочена к 105-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.

Центральное место экспозиции «Два юбиляра. Два Юрия» занимают тематические разделы, раскрывающие историю многолетней дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина, а также роли Ю. М. Лужкова в поддержке и развитии столичных учреждений искусства и культуры. Отдельный раздел раскрывает жизнь и творческий путь Ю.В. Никулина и его вклад в развитие отечественного циркового искусства. Выставка направлена на знакомство детей и подростков с этой историей и демонстрирует, как личные отношения и ценностные ориентиры могут влиять на развитие культурной среды и формирование общественных институтов.

В экспозиции представлены архивные материалы, отражающие участие Юрия Лужкова в поддержке циркового искусства. В разные годы он последовательно выступал за сохранение и развитие цирковой инфраструктуры страны, подчеркивая общественную значимость этого вида искусства. «Цирк — искусство детское, народное, он не может быть богатым. Он обязательно должен дотироваться государством», — отмечал Ю. М. Лужков.

В декабре 2016 г. редакция еженедельника «Аргументы и факты» получила от Ю.М. Лужкова написанную им статью о прощании с Юрием Владимировичем Никулиным «Друг мой Юра». Эта пронзительная и искренняя история о том, каково терять настоящих друзей и насколько дорого иметь возможность попрощаться перед утратой близкого друга.

Особое внимание в экспозиции уделено взаимодействию Ю. М. Лужкова и Ю. В. Никулина, их совместной практической поддержкой Цирка в сложные периоды его развития, включая реконструкцию Московского цирка на Цветном бульваре.

Организаторы отмечают, что проведение выставки на площадках ведущих детских центров позволяет не только сохранить историческую память, но и вовлечь молодое поколение в осмысление культурного наследия страны.