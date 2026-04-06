В «Артеке», «Орлёнке» и других детских центрах откроется выставка об истории дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина

При поддержке Фонда Юрия Лужкова благотворительный фонд Юрия Никулина «Цирк и милосердие» запускает передвижную фотовыставку. Проект проходит с 26 марта по 26 сентября 2026 года во всероссийских и международных детских центрах, включая «Артек», «Орлёнок» и другие площадки.Выставка проводится в рамках отмечаемого в России 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, а также приурочена к 105-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.Центральное место экспозиции «Два юбиляра. Два Юрия» занимают тематические разделы, раскрывающие историю многолетней дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина, а также роли Ю. М. Лужкова в поддержке и развитии столичных учреждений искусства и культуры. Отдельный раздел раскрывает жизнь и творческий путь Ю.В. Никулина и его вклад в развитие отечественного циркового искусства. Выставка направлена на знакомство детей и подростков с этой историей и демонстрирует, как личные отношения и ценностные ориентиры могут влиять на развитие культурной среды и формирование общественных институтов.В экспозиции представлены архивные материалы, отражающие участие Юрия Лужкова в поддержке циркового искусства. В разные годы он последовательно выступал за сохранение и развитие цирковой инфраструктуры страны, подчеркивая общественную значимость этого вида искусства. «Цирк — искусство детское, народное, он не может быть богатым. Он обязательно должен дотироваться государством», — отмечал Ю. М. Лужков.В декабре 2016 г. редакция еженедельника «Аргументы и факты» получила от Ю.М. Лужкова написанную им статью о прощании с Юрием Владимировичем Никулиным «Друг мой Юра». Эта пронзительная и искренняя история о том, каково терять настоящих друзей и насколько дорого иметь возможность попрощаться перед утратой близкого друга.Особое внимание в экспозиции уделено взаимодействию Ю. М. Лужкова и Ю. В. Никулина, их совместной практической поддержкой Цирка в сложные периоды его развития, включая реконструкцию Московского цирка на Цветном бульваре.Организаторы отмечают, что проведение выставки на площадках ведущих детских центров позволяет не только сохранить историческую память, но и вовлечь молодое поколение в осмысление культурного наследия страны.