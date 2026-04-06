В Саратове начинается строительство объекта, о котором жители мечтали десятки лет

В Заводском районе возле завода тяжелых зуборезных станков на Ново-Астраханском шоссе, мостовики приступают к строительству путепровода.Этого объекта автолюбители ждали давно, так как были вынуждены постоянно простаивать перед ж/д переездом на Ново-Астраханском шоссе. Проблема усугублялась в сезон отпусков, когда увеличивалось количество поездов дальнего следования, а также резко увеличивался поток автомобилистов, желающих выехать из города на дачи и в зоны отдыха.Проект нового путепровода прошел госэкспертизу, заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, ведутся подготовительные работы.В связи с началом строительства путепровода через железнодорожный переезд будет временно закрыто движение автомобильного транспорта по Ново-Астраханскому шоссе от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда. Этот участок дороги будет закрыт с 3 мая 2026 г.Объезд участка возможен по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.«Просим водителей, жителей г. Саратова с пониманием отнестись к проводимым работам. В будущем реализация этого проекта позволит обеспечить непрерывное движение по Ново-Астраханскому шоссе, что несомненно решит проблему заторов, позволит автолюбителям наконец-то ездить с комфортом и без пробок», – отметил министр дорожного хозяйства Федор Котельников.